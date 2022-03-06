東方日報A1：快測冇平台　廢官真不該

本港第5波疫情一爆難收，昨日新增逾3.7萬宗確診個案，總確診個案則超過44萬宗。數字雖向下調，但衞生署衞生防護中心亦承認並不代表疫情轉勢，而是「很多市民改以快速檢測」有關，中心更估計，或有超過10萬人會透過快速檢測呈報平台登記染疫。然而，這個關鍵的平台自政府上月25日晚公布要設立後，至昨日一周過去仍沒能推出，市民無了期等待，等到病好病死也未見出台。對此，港府領軍抗疫及領導科技支援的食物及衞生局局長陳肇始、創新及科技局薛永恒依然隱形，任由本港疫情被黑布籠罩，一派假象！有組織斥責政府連一個平台都未能及時推出，大大影響重要的疫情數據，斥責官員心態怠慢且目標不清晰，「我相信個政府都唔知自己做緊乜」。

政府抗疫無方，令香港在第5波疫情中一敗塗地，近日內地官員對特區政府抗疫工作耳提面命，政圈更傳出「換人」的消息。亂象當前，政府昨日發表聲明，指特區政府將堅定負起抗疫主體責任，在行政長官林鄭月娥領導的抗疫機制下，各司局長無分彼此肩負抗疫任務，過去兩年多，政府因應疫情成立了三級應變機制，由行政長官領導的督導委員會暨指揮中心按照疫情發展制訂應對策略和措施，委員會並先後召開120次跨部門高層會議，而顧問團成立至今亦與行政長官舉行了27次會議。

回看疫情，衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮公布，昨日本港新增37,529宗確診個案，其中僅6宗為輸入病例，其餘均屬本地感染，總個案數字增至440,609宗。至於死亡人數，醫院管理局呈報220宗死亡個案，年齡介乎32至105歲，其中150人為昨日離世，當中137名死者是65歲或以上的長者；另有70宗滯後個案。疫情至今共有1,766名病人於公立醫院離世。

昨日的單日確診數字比前數天低，但歐家榮強調，不能單看一、兩日的數字去判斷疫情是否回落，要觀察至少約一星期才可有結論，而且數字回落或有不同原因，例如日與日之間有波幅、較多人用快速測試等，因現時數字只反映核酸檢測結果，但昨日數字亦逼近4萬，相信如計及快測數字，實質確診宗數可能超過5萬。

歐另繼續被追問快測呈報平台何時推出，但他仍然給出連日來相同的答案，指衞生署及創新科技署的資訊科技人員仍在籌備，因涉及複雜技術，例如有一宗個案在平台申報後，要檢查是否為先前已申報的個案，避免重複發出隔離令，另亦涉確認身份程序等。歐預計，平台推出後會有超過10萬人會使用，故會先完善平台才推出，避免出現「死server（伺服器）」等混亂情況。

病人政策連線主席林志釉表示，對政府遲遲推不出平台非常失望，對整場抗疫行動有很大影響，直斥政府連工作目標都不明確，「我相信個政府都唔知自己做緊乜」。他批評，政府在一年前推廣打針，明明就是為下一波疫情準備，惟是次在專家明言農曆新年後為高峰期下，抗疫工作卻毫無前瞻性，連一個平台都未能按時推出，「唔知個困難喺邊囉，以政府嘅財力人力」。他坦言，當國家主席習近平已發重要指示時，政府心態仍如斯怠慢，就此感到擔心。

林指出，平台對於政府收集疫情數據非常重要，例如多少人在何日確診、市民用上多少天病好等，當局需要按照這些數據，去決定如何走下一步棋；而且不少染疫市民亦冀能從政府得到協助，包括藥物、食物、病假安排等，但平台一日不推出、相關熱線又打不通下，市民無從呈報獲得援助，加上資訊混亂，難免令人覺得政府靠不住，市民覺得徬徨，繼而出現現時的搶購亂象。

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