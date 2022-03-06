政府支援熱線不通形同虛設　快測缺呈報平台打工仔難請病假

本港新冠肺炎第5波疫情一發不可收拾，確診人數大增，當中不乏以快速檢測獲結果的市民，但政府支援熱線長期打不通，而上月25日曾公布設立快測呈報平台登記染疫，至今仍無下文，巿民在水深火熱之中求助無門。議員鄭泳舜今日(6日)出席電台節目表示，每日都收到約300名市民求助，不少市民反映民政事務總署的「居安抗疫」熱線一直打不通，聯絡不到衞生署人員。另有染疫在職人士反映，快速測試確診申報平台至今未推出，令他們難以向公司申請病假。

鄭泳舜稱，另外有人表示買不到包括退燒藥等物資，連「自救」亦做不到。安老院舍方面，部分院舍在分隔確診和沒有確診的長者方面遇到困難，而公立醫院，即使病人獲分配病床，接受治療後亦未必有人手安排出院，救護車數量不足，部分長者未能適時獲安排送回安老院舍。

香港社區組織協會副主任施麗珊亦指出，收到很多市民求助，指政府支援電話熱線無法接通，批評政府對確診者或家庭提供的支援不足，在目前隔離設施不足的情況下，未有清晰向市民提供方法，供在家的確診者紓緩病情。