全民強檢需考慮資源問題　港府稱期間確保食品供應

本港第5波疫情不受控，政府將推行全民檢測，惟遲遲未有定案，致市民連日恐慌式搶購物資。國家衞健委新冠疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年，昨日(5日)受訪時表示，全民檢測涉及時機、基本條件問題，特區政府需考慮有否足夠能力及資源來做。政務司司長李家超今(6日)表示，政府正籌備全民強制檢測方案，正聽取意見，會按香港實際情況制訂計劃，讓市民做好準備。

李家超又強調，檢測過程中會確保食物及必需品供應穩定和充足，市民毋需顧慮，呼籲不要誤信謠言或在社交媒體可能出現的不實訊息。他又指，在落馬洲河套區的援建項目，是所有項目中面積最大和最複雜，為加快趕工，會建造臨時橋樑連接深圳邊境和河套區，讓工程人員和物資可經橋樑，點對點運送，以免因清關程序及防疫措施拖慢工程。前新田購物城用地將會是下一個完成的社區隔離設施，現正安裝組合屋。

梁萬年昨表示，香港疫情仍處快速上升期，急性爆發流行期，難言何時達到高峰，減少重症及死亡是本港目前最緊迫的階段性目標。