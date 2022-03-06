屋宇署籲市民定期向隔氣彎管注入清水　避免擅改動渠管

疫情大爆發下，家居環境清潔及渠管健康至為重要。屋宇署分享，隔氣彎管連接住宅單位的衞生設備，在排水系統中有很重要的作用，並指地台去水口的隔氣彎管尤其容易忽略，呼籲市民應定期注入清水，同時避免擅自改動渠管。屋宇署亦會繼續舉辦「樓宇安全網上講座」，助市民了解有關資訊。

屋宇署屋宇測量師王書韻指，所有排放污水的衞生設備，例如洗手盆、洗碗盆、地台去水口、坐廁、浴缸、企缸、洗衣機等，均設有隔氣彎管，目的是透過貯水形成水封，阻隔排水渠管內的臭氣和病毒由渠管進入室內。

她說，地台去水口的隔氣彎管內的水封較易被忽略，通常設於廚房、洗手間和浴室內，若長時間沒有使用，或忘記定期注入清水，隔氣彎管內的水封會逐漸蒸發，失去阻擋臭氣和病毒入屋的功效。

她續指，若浴室關門時開了抽氣扇，會造成負氣壓，而隔氣彎管又乾涸的話，臭氣和病毒便有機會從地台去水口抽進室內，因此呼籲市民每周，在家中的地台去水口注入約半公升清水，確保隔氣彎管正常運作。

她又建議，市民需要經常檢查渠管，如發現渠管出現滲漏、破損、淤塞或發出臭味，便要安排合資格的註冊承建商檢查和維修，同時不應擅自非法改動任何排水渠管，尤其是隔氣彎管及反虹吸管／反虹吸氣閥，否則當樓上樓下沖廁時，排水管內會產生「虹吸效應」，有機會將隔氣彎管內的水吸走，令臭氣和病毒進入室內。

她解釋，反虹吸氣閥的作用與反虹吸管相同，防止水封因「虹吸效應」而被抽走的情況發生。如需更換洗手盆、洗碗盆、洗衣機的隔氣彎管時，必須購買附有反虹吸氣閥的隔氣彎管。

此外，由於本港家庭把浴缸改為企缸的情況十分普遍，王提醒市民在更換時，切記需要安裝隔氣彎管。她說，如要改動主要渠管或分支渠管，例如豎設新渠管，則須按「小型工程監管制度」，委任合資格的註冊承建商施工和向屋宇署申報。