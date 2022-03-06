市建局推租金寬免措施　下月生效　為期半年

新冠肺炎重挫本港經濟，市區重建局將推出新一輪租金寬減措施，並在下月1日生效，為期半年。至今年9月底，寬減措施預計惠及約800名住宅及商業租戶，涉及款項超過5,700萬港元。其中部分經營特別困難的商戶，包括因政府要求而需暫時關閉的表列處所，以及在觀塘重建項目內「裕民里」復業的回遷商戶，將可獲100%的租金寬免。

市建局指，寬減措施因應不同行業受疫情影響作不同程度的寬減，減幅最高者可獲全額租金寬免。其中安置大廈和重建項目內已收購物業的約400個住宅租戶，及已收購物業的商舖租戶，將獲得75%的租金寛減。至於轄下發展項目、保育及活化項目內的150個商舖，將因應不同租戶實際經營狀況，調整租金寬減的幅度。以零售商戶為例，將按實際營業額受疫情衝擊而下跌的程度，以及租金開支佔營業總額的比重，給予20%、50%以至影響最嚴峻的全數100%三個級別的租金寬減。若影響較輕微，甚或沒受疫情影響的商舖租戶，將不獲租金寬減。

至於食肆，若其租金佔營業總額的比例超過25%，市建局將歸類為「經濟困難」級別，並在該月份提供全額租金寬免；至於經營未達此級別的食肆租戶，則享有不同幅度的寬減。至於由2月中開始關閉的表列處所，包括健身中心、美容院和理髮店等，可獲100%的租金寬免。

另外，市建局與東華三院合作，由上周五(4日)起，向轄下安置大廈和已收購物業住戶派發的抗疫物資包。同時，承辦商已開始為所有安置大廈和已收購重建項目的公用地方噴灑長效抗菌塗層的工作及安裝U型隔氣彎管「自動補水器」。至於早前調撥的56個應急單位，至今已安排染疫的8個租戶和6名同事的密切接觸者和同住家人免費入住。

至於中環街市及西港城，市建局將與營運機構商討合適的租金寬減方案，尤其在中環街市經營的初創企業。市建局提醒，若部分商戶在疫情期間需要增加人手，例如，聘請額外的員工執行「疫苗通行證」的安排，及加強店舖消毒及清潔工作等，可向該局提交涉及與加強防疫抗疫相關措施的開支證明，申請「升級」以獲得更高的寬減幅度。