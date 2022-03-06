Omicron傳染性極高　議員指舊有方法處理不合時宜

疫情爆發，安老院舍更成為重災區，疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆今日(6日)在電台節目指，長者免疫力低，應該與長期病患者一樣，接種4劑新冠疫苗才有足夠保護。另一議員林順潮同日認為，第5波疫情大爆發及失控的主因，是Omicron變種病毒傳染性極高，仍用舊有方法處理新問題，起不到足夠效果，認為要採用新戰略，才有機會成功控制疫情。

劉宇隆指政府早前將長者接種兩針科興疫苗的間隔時間，由28日縮短至21日，對疫苗效果影響輕微，現在疫情嚴峻，盡快接種疫苗更加重要。他又指，社會應放棄群體免疫的概念，因為疫苗只會預防重症，接種疫苗的效果，是為社會製造屏障，以致感染亦不會造成傷害。

另外，議員林順潮今在電台節目表示，值得考慮強制長者接種新冠疫苗，又指長者接種率低，有機會殃及池魚，令身邊的人受感染。他認為要採用新戰略，才有機會成功控制疫情，包括進行最少4至7日全民檢測，以鎖定病毒源頭，盡快隔離患者，以根除病毒傳播，令疫情逆轉、社區「清零」。