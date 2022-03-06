76%受訪女性身心健康低於標準　忙於照顧家人忽略自己

臨近3.8婦女節，有團體今日（6日） 公布一項有關婦女身心健康的調查結果，發現大部分女士無論生理或心理健康皆低於標準水平，全職照顧者最為嚴重，不少女士因忙於照顧家人， 忽略自身健康致病，提醒婦女要「愛自己」，亦認為基層醫療服務有助紓緩有關問題，有必要持續發展。

香港基督教女青年會於去年12月至今年1月，以問卷方式訪問1,066 名女士，發現76%的受訪者生理健康平均分低於標準的50分，平均分則只有44分；心理健康的情況則更差，89%低於標準的50分，平均分低見36分；兩項評分均比衞生署在2017年的調查為低。

調查發現受訪者甚少享有私人時間，有77%受訪者每星期的獨處或享樂時間少於2小時，而照顧家人時間愈長的人，身心健康愈差。婦女們最常見的病患是痛症如背痛和腳痛等，佔32%，其次為肥胖，佔24%，另有逾10%人有月經失調及高膽固醇，分別佔13%及12%。

女青服務總監(就業服務及女青運動)胡婉玲對調查結果表示憂慮，指近期疫情愈趨嚴重，已有受訪的全職照顧者因照顧染疫的雙親而確診，未來一段時間還要面對經濟不景及通脹，提醒女士要注意自身健康，不要只關注家人健康而忽略自己，否則難有強健體魄照顧家人。