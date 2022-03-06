料2千豬周二內地供港　業界相信肉價仍高企　轟食環署無能

新一波疫情下，上水屠房累計有近百人感染新冠肺炎，負責本港活牛活豬供應的華潤五豐(前稱「五豐行」)上月底表示，因約四分一員工作未能如常工作，故停止運作，影響本地鮮肉供應。消息指，食物環境衞生署傾向在本周二(8日)由內地運送2,000隻豬隻到港，料可即日供應，有業界人士相信肉價仍會較高。業界狠批食環署無能，形容在處理事件上「廢到一個點」、「廢到不可以再廢」。

早前本地肉類暫停供應，據了解，食環署前日與今日(6日)曾與華潤五豐召開會議，原本計劃在本月3日運送一半豬隻到港，惟憂出現搶購潮，而令方案泡湯。另外早前港府與內地商議安排屠宰員來港，希望屠房可盡早恢復運作，該批內地屠宰員上周三(2日)抵港後，直至昨日仍未有投入工作。據悉，仍需要待本地屠宰員完成檢測後，內地屠宰員才可開始工作。

香港豬肉行總商會理事許偉堅表示，確診的本地屠宰員上月27日檢測後，料7天後轉為無染疫，現已有7成人手可以恢復工作，加上內地人員支援，料運作沒有問題。反而因進口商要在海關處理訂貨，相信在本周二全港可恢復新鮮豬肉供應，牛肉亦會同步恢復。