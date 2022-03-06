蔬菜批發價回落　冰鮮豬肉貨量約68公噸

本港菜價一度因供應問題而飆升。

本港蔬菜、鮮肉一度供應不穩，價格曾飆升，港府今日(6日)表示，昨日(5日)內地進口本港的鮮活食品供應穩定，整體蔬菜批發價亦明顯回落，個別菜類批發價較前日(4日)回落30%，呼籲市民毋須搶購。

本港昨日由內地供港約1,900公噸蔬菜，分別經陸路和水路抵港，而整體蔬菜批發價明顯回落，菜心及白菜昨天的平均批發價回落至每斤分別為7.2港元及5.4港元，較前一天批發價下跌30%。

昨日進口本港的冰鮮豬肉貨量約68公噸，持續高於平日水平，約為平日內地供應量1.3倍。活豬方面，上水屠房營運商正積極籌備盡早恢復屠宰服務，荃灣屠房則會繼續因應其運作情況提供服務。

在冰鮮家禽方面，昨日供港貨量約為15萬隻，數量約為平日內地供應量的80%，而本地屠宰的活雞約7,000隻，數量約為去年平均每日供應量的60%。而雞蛋的批發市場供應繼續穩定充裕，過去一星期平均每日供應共400萬隻。

政府指，會繼續密切留意市場上食品供應情況，與主要供應商和內地當局緊密聯繫，確保食物供應穩定。