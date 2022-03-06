政Whats噏：議員轟官員欠疫情危機策略　疑為名利做政治騷

第5波新冠肺炎疫情在港肆虐，確診人數急增，惟本港隔離措施及醫療系統都不勝負荷，市民更係求助無門，外界炮轟政府抗疫無能致民不聊生。有議員唔單止批香港現況七國咁亂，港府胡亂投放資源，今(6日)再狠批官員離地，欠管理疫情危機嘅策略，更指喺今次疫情中可見唔少「政治戲」，質疑有關舉措係為民抑或為名。

議員江玉歡近日頻頻喺Facebook貼文，力數港府應付疫情嘅不足，又話喺朋友口中得知市民抗疫苦況。佢尋日(5日)就先貼文話近日接二連三收到真實個案，令佢嬲到七竅生煙。其中有朋友一家5口同工人齊齊染疫後，於是按政府呼籲如實登記確診情況並留家隔離，喺無幫助下靠自己康復，點知到第5日就收到消防電話話要接走戶主兩人，至於兩名兒女同工人點算及會送到邊到隔離呢？對方就只話冇資料。佢話自己聽過唔少投訴，批評接線員經常回應唔知道。

至於江另一位朋友更話，喺隔離期完畢後，先收到要去隔離營嘅通知。佢質疑政府未有好好利用資源，拯救一些臨危嘅老弱病者，先會每日都出現混亂，但每日死亡人數仍過百，同時亦令市民唔願意如實申報。佢更分享坊間流傳一句話「不申報，命運在自己手中。申報，命運在政府手中」，對此大感無奈啊。佢強調政府必須當機立斷，透明精準，以理以誠以心解民憂、抒民困。

政府咁多甩漏，愈講愈嬲。佢今日又再貼文話「沒有躺平不躺平，所要求的是管理疫情危機的策略」，提到今早同朋友傾談中講起制度嘅混亂，大家都認為官員離地。佢質疑唔知有幾多位官員會微服出巡，跑入區內睇吓民間疾苦，與街頭巷尾嘅市民真心對話；又有幾多個會坦白向中央說難，如實反映市民真心所想。

第5波疫情爆發至今短短2個多月，但威力就比以往強勁。江話今次疫情畀佢見到好多「政治戲」，又話見到好多傳送物資嘅大頭照，撫心問係咪需要，又指「多謝中央的支持」講一句就足夠，此時此刻何須拘泥！似乎係睇唔過眼有人以抗疫只會不斷「打卡」喎。