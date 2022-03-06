今增31008確診　2例自外地輸入　第5波累計45.8萬宗個案

第5波新冠肺炎疫情停不了，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，今日(6日)新增31,008宗確診個案，其中僅2宗輸入病例，其餘31,006宗均屬本地感染。第5波疫情至今累計458,986宗。衞生署分析了2,601個樣本，當中2宗懷疑感染Delta變種病毒，另有2,105宗疑染Omicron，餘下的494宗未完成或病毒量不足未能進行基因排序。

歐表示，過去兩日數字稍為回落，但仍處於高水平，需要再密切觀察一、兩周才能判斷疫情是否見頂。近日市民已改用快速檢測，或未能在現時數字中反映。目前圍封強檢行動中，個別大廈確診比率處於高水平，感染率達10%至15%，反映社區感染情況仍然嚴峻；社區檢測中心樣本數字雖然回落，但確診率高達約5%，需密切觀察。他重申，目前難判斷走勢，市民應繼續保持警覺。

院舍方面，昨日(5日)再多94間院舍失守，當中73間為安老院舍，21間殘疾人士院舍，共涉及844宗個案，當中694人為院友、150人為員工，本波疫情累計662間院舍爆疫，佔整體83%，涉約1.3萬名院友及3,450名員工。

另外，3月7日起指定診所總數將增至17間，新開的3間診所，分別為東九龍普通科門診診所、伍若瑜夫人普通科門診診所、大埔賽馬會普通科門診診所，現時指定診所已累計為逾2.5萬人次服務。