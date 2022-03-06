再增153患者病亡　年齡介乎35至105歲

本港第5波新冠疫情持續爆發，連續多日確診數逾萬宗。醫院管理局總行政經理(綜合臨床服務)李立業今日(6日)在疫情記者會上通報，全港在過去一日有153名患者離世，年齡介乎35至105歲。當中97人來自院舍，有114人沒有接種疫苗、25人只打了一針，而有一可81歲男死者已打3針，他本身患有高血壓、中風及柏金遜症。

李立業在會上透露年輕的死亡個案，其中最年輕死者為一名35歲女性，她需洗血且有腎病，至昨日(5日)病故；其中一名47歲女死者長期臥床，惟入院後病情一路轉差，同樣於昨日過身。另有一名51歲男死者，本身患有末期癌症，且自身狀況差；而最後一名59歲女死者則有精神病背景。

李立業另於會上呈報76宗滯後公布的死亡個案，包括44男及32女，連同今日單日公布的死亡個案，共多達229宗。李補充指，目前有7,476名染疫者正在各設施留醫，當中有57人情況危殆，42名無接種疫苗紀錄，123人情況嚴重。

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮亦在會上補充，本港第5波疫情截至昨天，共累計1,794宗死亡個案，死亡率為0.39%。當中包括1,103名男、691女，年齡介乎11個月大至108歲，年齡中位數為85歲。至於昨天公布的累計6宗兒童死亡個案，經確認後更正其中兩人為19歲死者，兒童死亡個案方面修正至4宗。

歐家榮續指，第5波疫情累計死亡個案中，18至59歲成年人死亡個案共89宗，佔整體4.96%；60歲以上個案則有1,696宗，佔整體94.5%。當中1,227宗涉及80歲或以上長者，佔整體死亡個案68.4%；餘下5宗個案年齡不詳。歐又指，86%個案即1,538宗個案有長期病患；1,047人在院舍居住，佔整體58%。

歐又指，有4名於上月底去世的病人，惟送至殮房才發現為確診病例，他們年齡介乎於56至89歲，當中有3名死者本身有長期疾病，在死亡前才出現病徵。其中一名89歲男死者，上月23日家中暈倒後離世，他沒有接種疫苗，亦並非長期病患患者，於化驗時才發現確診。