快速檢測呈報平台進入測試階段　將以個人為單位

港府早前宣布接受將快速檢測結果視為確診個案，惟現時僅有核酸檢測的網上登記平台，而快測結果的登記平台卻遲遲未推出。衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮今(6日)表示，平台現時正進入測試最後階段，大致已完成，實際推出日期不定，將會第一時間公布，並向市民提供指引，以作出呈報。

歐家榮表示，平台以個人為單位，屆時會問及病人居家環境資料等，希望推出時系統「完善啲」，故要多少少時間確保推出時沒有問題。他相信，平台出爐可助當局掌握數字，能實際反映社區傳播情況。

在社區檢測方面，歐家榮表示私營檢測中心最高峰時期可接受30萬個樣本，平日則有20萬左右，他相信已達極限，食衞局一向有跟進並嘗試加大檢測量。目前社區檢測中心確診個案較多，過去一周有約4%確診樣本，希望可在翌日安排到社區隔離設施。

至於近日多區因驗出污水相繼圍封強檢，歐家榮指出，經強檢發現的個案會盡快安排入住隔離設施，減少進一步傳播。圍封行動後亦會向所屬大廈住客派發快速檢測包。至於封區準則方面，歐表示有針對性，會特別選擇高風險地方去圍封，而非盲目封區。