禁追租條例擬屆滿後不延長　違例可罰逾期未繳租金兩倍金額

第5波疫情下各行業大受打擊，港府擬立法禁止業主追討欠租為期3個月，但卻被質疑政策成效，有關條例未如早前消息指在上月25日刊憲。財經事務及庫務局早前向立法會提交文件，提出4方面建議理順運作，包含條例屆滿後，不加入可額外延長多3個月的選項，及受影響物業可順延繳交差餉等。早前消息指罰款涉及租金金額的3倍，但有關金額卻再有調整，局方現建議如業主違例可處不少於5萬港元，及相等於聲稱逾期未付的租金兩倍的罰款。

立法會工商事務委員會明(7日)召開特別會議，財庫局早前向立法會提交討論文件。就罰則方面，當局建議若業主在3個月的「保護期」內採取任何指定行動，即屬犯罪。除非法庭有其他裁決，可處不少於5萬港元，以及相等於聲稱逾期未付的租金兩倍的罰款。差餉物業估價署作為執行部門，會在收到投訴時協助跟進及執行法例要求。

另外，局方指自暫緩追討欠租的立法建議措施在預算案公布之後，一直聆聽各界及主要持份者的意見，其中零售業界認為建議可為業界提供喘息空間，讓業主較願意與商業租戶透過協商調整租金以共度時艱。

相反，地產建設商會及部分商會認為建議或令業主承受租金損失的風險，因商業租戶可能最終因經營困難而逃避租金責任，亦認為建議對自由市場的運作和業主及租戶之間的關係造成影響。

就各界不同意見，財庫局提出新建議理順運作，包括列明要求貸款人在「保護期」內，暫緩向業主追討商業處所貸款，及以個人名義持有單個商舖收租且賴以維生的人士，特別是長者，可獲政府的「百分百擔保個人特惠貸款計劃」提供最多相等於3個月租金的免息墊支安排，上限10萬港元。局方正在敲定草擬的立法建議，並會盡速將建議的法例提交立法會。