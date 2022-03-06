警大埔搗非法竹館拘女主持　8賭客亦被捕兼犯聚收告票

新界北總區反三合會行動組聯同大埔警區刑事部，今日(6日)凌晨在大埔富善街，搗破一個懷疑非法麻雀賭檔，檢獲5張麻雀枱，10副麻雀，小量賭款及一批賭博工具。1名姓張(39歲)女主持涉嫌「經營賭博場所」、及違反《預防及控制疾病（禁止聚集）規例》（第599G章）被捕，另外1男6女及1名持雙程證內地漢(35至60歲)，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。該8名賭客亦違反「禁聚令」，警員向他們發出定額罰款通知書。

根據香港法例第148章《賭博條例》，任何人經營或協助經營非法賭場，一經定罪，最高可被判處罰款500萬港元及監禁7年。而任何人士在賭場內賭博，亦屬違法，首次定罪，可被判處罰款3萬港元及監禁9個月。

警方提醒，根據《預防及控制疾病（禁止聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止在任何私人處所進行超過2個住戶的聚集，任何人參與、組織或容許該受禁多戶聚集進行，一經定罪，最高可被判罰款港幣25,000港元及監禁6個月。市民應顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。