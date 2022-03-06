政府籲私院接收復康及療養病人　以紓緩公營醫療壓力

第5波新冠疫情持續，本港公立醫院床位不足，大批確診患者遲遲未能就診。醫院管理局總行政經理(綜合臨床服務)李立業今日(6日)表示，當局統計，公立醫院約有420名患有癌症、冠心病及腸癌等的病人，適合轉介至私家醫院，呼籲私院繼續接收更多復康及療養病人，以紓緩公營醫療壓力。

針對眾多新冠患者未能應診，李立業在疫情記者會上表示，急症室屬醫院最前線，工作量多，故在病人流轉方面會加裝病床，如病人已穩定會調至社區隔離設施。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮則表示，在接獲新個案時，會優先安排新近檢測到確診個案，即最近3日，另外要有自理能力及輕症，如家居環境狹窄也會優先入住。

對於不少醫院堆積大量醫療廢物，李立業表示，由於近期病人增加，員工已很努力清潔醫療廢物，已增派承辦商處理。在私院方面，李則呼籲私院幫忙，現已有420名病人陸續安排到私院，包括冠心病等，有7間私院接受公院病人。

至於安排到社區隔離設施，為保安局負責。歐家榮稱不鼓勵市民自行到酒店進行隔離，一間酒店是否適合隔離需由政府部門作視察，如合適才可。故一般而言，如有確診者自行租酒店不建議，因會增加傳播風險。