政Whats噏：還押伍健偉被單獨囚禁　形容囚室變疫下淨土

疫情嚴峻，確診個案每日都有幾萬宗，大家都擔心會唔會中招。不過，元朗前區議員伍健偉就應冇呢個煩惱。佢因參與2020年民主派35+初選，涉違《港區國安法》被控串謀顛覆國家政權罪，已被還押咗一年，而佢現正被單獨囚禁，連佢自己都形容囚間可能係疫情下嘅一方淨土啊！

伍健偉嘅社交平台今日（6日）貼出佢嘅來信，話每日睇住各份報章嘅報道、文字同埋相片不斷散發着市民嘅難過、不安、迷惘或者驚慌失措。佢形容喺單獨囚禁嘅房間中，或許係天災人禍降下整片土地嘅一方淨土。不過，佢都承認單獨囚禁令佢感到孤獨，只可以默默地感受外界嘅情緒，又認為無力感係連結住大家嘅一道「失修木橋」，疫情下難免人人自危。

佢又喺信中提到，希望港人各施各法地協助周遭嘅其他人香港人，優先協助、支援和照顧長者、小朋友及有需要人士，要抱住自救同埋互助嘅態度喎。

其實佢因為疫情已經無得離開囚室一段日子，喺佢上個月中嘅信件就以豬嚟比喻自己，指二月初已經無得再離開獨立囚室，話雖然以往被還押嘅日子大部分時間唔係食就係瞓，但都有得天天出去走動走動，但依家每日接觸到嘅人就得返監獄管理員咋！