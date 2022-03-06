政Whats噏：立會接獲確診個案破百　林素蔚再有職員確診

第5波疫情下，立法會秘書處今(6日)再公布單日新增5宗同立法會相關嘅確診個案，由1月底起至今唔夠2個月就已經累積105宗個案。其中，葛珮帆(EQ)及林素蔚嘅職員快速檢測結果為確診，幸好EQ同林進行快速檢測後確定無染疫。翻查資料，今次係林第二次有職員染疫，佢尋晚喺收到通知前仲親自上樓做「戶戶送」，向居民派發物資添啊。

立法會秘書處向全體議員發電郵，指EQ嘅職員最近喺上月25日返回立法會綜合大樓6樓議員樓層。至於EQ自上月11日至今都無同該名受感染職員接觸，並每日進行快速檢測，結果均為無確診。而林嘅職員最近喺本月4日返回中信大廈15樓議員樓層，逗留約4個鐘，並曾到訪綜合大樓停車場，但無進入其他地方。林今早已進行快速抗原檢測並無染疫。

由於兩名職員分別曾接觸1名同事，所以秘書處已建議佢哋盡快接受快速檢測，並觀察身體狀況。不過秘書處根據記錄，發現本月4日約有10名議員及職員進出中信大廈15樓。為審慎起見，秘書處亦建議佢哋盡快進行快速抗原檢測。

另外，秘書處亦有3名議會事務部、公共申訴辦事處和物業及保安組職員確診，2名職員最近喺綜合大樓返工日期為1月31日，另一名為上月25日。秘書處已安排晚上喺立法會處所部分地方進行消毒。