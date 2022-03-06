港鐵再多96人染疫　第五波累計逾2300人確診

港鐵持續有員工確診，港鐵截至今（6日）下午6時，過去24小時共錄得96宗確診個案，涉及車務及維修員工及承辦商人員。所有確診感染的人士現正留在家中，等候衞生署進一步指示及安排。港鐵同時已安排徹底清潔和消毒有關工作地點，並以消毒機械人進行深層清潔及消毒。

港鐵表示，在第五波疫情下，至今已錄得逾2,300宗確診個案。連同因被衞生防護中心列作密切接觸者、居所所在大廈被圍封而需接受強制檢測等而未能上班的個案，有關情況已對車務運作構成極大挑戰。

港鐵指，因車務人手緊張，乘客人數大幅減少，8條鐵路線的列車服務已有所調整；多個車站客務中心，亦因人手緊絀而間竭性關閉。港鐵熱綫中心亦有調整。隨着確診員工的人數有可能隨着疫情進一步擴大而增加，需要檢疫的密切接觸者或強制檢測的人數也有可能相應增多。

港鐵會繼續密切注視事態發展，當情況進一步惡化，對港鐵服務造成更大影響，可能需要進一步調整列車班次、短暫關閉個別車站等。