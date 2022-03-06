青衣方艙女廁現尿兜　有人不獲熱飯揚言自殺

喉痛患者被迫吃油炸食物、女廁有尿兜、熱飯求不得，青衣「方艙醫院」連環爆出醜聞！有昨日(5日)入住的市民向本報爆料指，下午入營後一直未獲發正餐，要多番致電政府熱線理論，才獲派杯麵餐。他甚至聲稱要自殺求吃熱飯，接聽一方也只說「忍耐吓」，敷衍了事。

市民孫先生為圍封強檢的工作人員，他於上周六臨下班前，收到初步確診通知，因此他在上司要求下，連同他有份圍封的大廈確診住戶，一同被送往青衣方艙醫院。他指自己大約在下午1時45分被送到青衣，當時在車上看到，每個房間外放食物的櫈，都有一個外賣飯盒；而他在獲分配房間前，也有工作人員詢問他是否素食者、有否任何不能吃的食物等問題。

孫先生稱自己入營時未吃午飯，也明白入營時或過了派發午餐時間，但他在下午2時15分進入房間後，等到直至晚上8時45分，都未有獲發晚飯飯盒。他多次開房門查看有否沒有飯盒，卻保安阻止，隨後再多次致電相關政府熱線理論，惟接線一方卻指晚飯在晚上6時已派完，只能派杯麵，着他「食住先」，並稱：「體諒下啦，冇辦法。」

孫先生感到不滿，強調自己是下午已入營，卻竟不獲派晚餐熱飯，只能吃杯麵、橙等，又指與保安爭論期間，與其他開門查探究竟的鄰居了解過，但他們亦是沒有飯盒吃。他後來再致電熱線，稱「寫好遺書喇，我去自殺喇」，但對方也只是叫他體諒及忍耐。

不過，即使可準時吃飯也未必是好事，有市民指食物全屬油炸食物，包括炸魚、炸雞及炸豬扒飯。她強調並非口味太重與否，是因為有喉痛問題，吃不消。除了共用廁所，女廁亦有竟然有尿兜，甚至坐廁上面有鞋印，亦沒有提供洗手液。

另外，有今日被送往青衣隔離的市民報料稱，其乘坐的接駁巴下午駛至青衣航運路便停低，未能駛入方艙醫院，車上職員稱要等待安排，但一等便等了兩個鐘，車上40多人無水，亦無得去廁所，報料者更稱車上有老婦暈倒，亦有人報警求助。