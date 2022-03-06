內地專家團今繼續考察行程　訪消防處指揮室了解後勤工作

由國家衞健委新冠工作領導小組專家組組長梁萬年，率領的內地專家團於上月底抵港，梁會同4名早前抵港的流行病學專家繼續在港考察行程。內地專家團今日(6日)早上到社區疫苗接種中心和消防及救護學院參訪交流，下午再與衞生當局舉行工作會議。

專家團成員今日早上到消防處位於消防及救護學院的處長指揮室進行考察。消防處人員向專家團簡介了指揮室的成立目的、組織架構及工作流程。現時指揮室主要負責協調與聯絡確診患者，並安排「抗疫小巴」接載確診患者往社區隔離設施進行隔離。此外，指揮室亦同時向在「受限區域」的圍封強檢行動提供後勤支援。

專家團成員今早亦到中山紀念公園體育館的社區疫苗接種中心視察運作，了解本港新冠疫苗接種計劃的最新進展、接種流程、全港不同接種途徑以及加快長者和學童疫苗接種進度的各項措施。

專家團成員今午與食衞局、衞生署和醫管局人員舉行工作會議，討論有關專治新冠肺炎病人的事宜，並根據過去數天的觀察，提出抗疫策略優次及完善日後工作的建議。