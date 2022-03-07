東方日報A1：塞爆殮房　公院屍疊走廊

本港疫情失控，醫療系統崩潰，大批需急切救治的病人得不到援手而離世，殮房屍滿為患。有市民向本報哭訴，老父在急症室離世後兩日仍陳屍急症室走廊，無法入土為安，但醫院職員只懂道歉。有家屬控訴親人染疫身亡後被迫直接火化，無法瞻仰遺容及辦喪禮。殯儀業界形容現時屍滿之患極不尋常，從業20多年未聞有遺體擺放急症室逾兩日，又批評港府「抗疫大過天」，形容現時長者入院一刻已和家人訣別。有團體則指，長者無法善終有損尊嚴，盼政府反省。

「生老病死好正常，但依家連安放遺體都做唔到！」容小姐表示，其居於安老院的81歲父親本月1日早上8時許出現低氧，滿身顫抖，安老院致電叫救護車，但拖至同日晚上8時才有救護車送他往聯合醫院。容父送院後一直未能上房，直到本月4日中午約12時半傳來噩耗，容父在急症室離世，「成個大堂逼滿晒病人，老人家為主」，視線內僅5名醫護。

護士帶她走過百多米長廊，沿路有約5個銀色袋包裹的「東西」，並用屏風遮蔽；他們到走廊末端，護士打開裹屍袋，她抱着父親屍體嚎哭，亦回想起走廊兩旁的都是遺體。她指，父親患柏金遜症及老人癡呆，曾患糖尿病但病情穩定。她稱，醫院職員指「雪櫃」暫時爆滿，其父遺體只能放於走廊，又對其連聲道歉，由於遺體未能送往殮房，亦影響之後的葬體安排。她稱近日天氣漸熱，憂慮亡父屍身腐爛，狠評政府無能，「生前照顧唔到（市民），死咗都不能善後！」

另一名住在安老院患有癌症的八旬老翁早前身體轉差送院，入院後發現染疫。安老院職員陳女士（化名）憶述時難掩哀傷，「佢喺老人院快速檢測時得一條線，但入院後變咗兩條，之後就去咗！」她稱因疫情關係，該名老翁未有舉辦喪禮，草草登記便被火化，家屬連最後一面都只在認屍時看見。

由於殮房爆滿，有醫院設置冷凍貨櫃來存放新冠逝者遺體，亦有殯儀館於停車場臨時停屍間，用貨櫃存屍。

殯儀業商會永遠名譽會長吳耀棠指，業界並非拒收確診者遺體，惟不少業界人手不足，安排靈堂亦有難度，預料逾半新冠死者直接火化且無任何儀式，相當淒涼，「唔好話喪禮，好多家屬見到佢入院嗰刻已經係最後一面！」他又稱，平均每日有約120具遺體需火化，近日升至每日約160具。

殯儀業商會理事長郭凱邦表示，入行26年以來亦從未聽聞有遺體會擺放在急症室超過兩天，他指有關個案「非常唔正常」，憂慮會影響屍身。他指，一般情況下病人如在公院離世，約一個多小時便會送往殮房，家屬此時才可認領遺體。

香港長者權益協會總幹事李立航慨嘆，政府製造恐懼令市民及各行業都陷入慌亂，專家已說明新冠死者的病毒隨着他離世而清除，只要家屬及殯儀館職員穿着合適保護裝備基本上安全，惟政府無透徹指引令人無所適從。

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