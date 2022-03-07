曾患沙士救護員信難關總會過　勸市民善用緊急救護服務

本港第5波疫情嚴峻，醫療系統崩潰，急症室內外擠滿候診的確診患者，情況有如第三世界國家，曾經歷2003年沙士及新冠肺炎的救護員指，現時緊急救護服務人手嚴重不足，情況前所未見，試過單日人手僅及正常5分1。人員日踩16小時，更因怕染疫傳染親友而避見。面對可怕疫情，前線救護員未有動搖救急扶危信念，相信總會捱過難關，呼籲市民要善用緊急救護服務，並提高防疫警覺以減低傳播。

「第1至第4波時，大家都有好好防範，但去到第5波Omicron時，市民醫護都輕視，照樣去街，覺得感染都無事，結果造成大爆發。」在1999年成為救護員的黃海棠，現擢升為救護隊目，駐守灣仔摩利臣山救護站，他覺得第5波疫情完全攻陷香港醫療系統，當送病人去到醫院急症室門外，亦未能第一時間搶救，感覺有如第三世界國家。

他續指，最嚴重時救護站內一輛救護車都沒有，經常跨區接病人，最遠試過去荃灣，車程超過20分鐘，遠超過12分鐘服務承諾。由於同事先後確診或列為密切接觸者，試過一更只有3人返工，是正常16人的5分1，連長官及未畢業學員都要披甲上陣。不少同事每日8時半上班，至半夜12時才下班，有人索性在局內睡覺，節省回家時間之餘，亦擔心染病毒後傳播家人，加上太多工作兼顧，如每次出車後要做消毒工作及跨區不熟路等，令工作壓力大增。

黃又透露，他早在沙士期間曾中招，更一度昏迷及需留醫深切治療部。曾踏入鬼門關的他完全明白病人的苦況及需要，經常提醒下屬對病人要付出額外的關懷，在這困難時刻，他希望輕症市民尋求指定診所支援，緊急服務留予有需要人士。面對隨時染疫風險，他坦言「唔擔心得咁多」，他深信困難時刻總會過去，冀市民攜手合作，提高警覺及減少外出，減少社區傳播。