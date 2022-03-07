港大4月推線上課堂及興趣體驗班　助中學生度充實假期

疫情大爆發打亂學生的正常生活，中學於3月至4月放長假，文憑試考期又未定，學生們難免徬徨。香港大學將於4月提供多個線上學習支援及活動，包括線上課堂、興趣體驗活動及文憑試考生支援，協助中學生面對學習上的困難外，亦充實學生的假期。

港大昨日(6日)公布多項支援活動，包括專為文憑試考生而設的「師兄師姐打氣精讀班」，由港大學生大使自發為其中學母校的師弟妹開設即時通訊軟件群組，以過來人的身份分享如何在疫情下應付考試，希望助學生紓緩不安情緒。

學生大使又與教育學院學生合作，下月為中四及中五文憑試學生開設「線上 Core 強化班」，鞏固同學在中、英、數三個主科的知識，並解答他們的課業疑難。

除了學術上的支援，HKU Taster亦於下月6日至8日為所有中學生設計免費的「港大趣味體驗坊」，由特約講師教授人格分析、拍攝、伸展運動等內容，讓他們足不出戶也可以培養興趣、發掘志向、展露所長，令學生在假期留家抗疫同時充實自己。

此外，港大亦將舉行為期6天收費的課程體驗週，港大10個學院的教授將由淺入深講解多個熱門話題，令學生能足不出戶學習趣味知識，並體驗大學課程。港大指會提供資助予有經濟需要的學生，讓各階層的學生也能過充實假期。