東方民調：遲遲未澄清假消息　盲搶糧藥　港人淒涼

封城傳聞不絕，更有謠言指政府全民檢測期間禁足7日，惟當局遲遲未澄清假消息，大批市民盲搶食物及藥物。政府對全民檢測是否配合禁足仍各有各說，一周內更出現多個版本。「東方傳媒民意調查」結果顯示，大部分受訪者批評政府抗疫毫無章法，朝令夕改，訊息混亂令人無所適從，又歸咎當局無盡快澄清謠言助長假消息蔓延，以致全城慌亂失序。受訪者無奈指，政府抗疫無能令市民生死不寧，擔心日後實施全民檢測亂上加亂。

香港確診個案仍未見頂，並且每隔兩至三日便翻一倍的幾何速度飆升。近日全港出現擔心政府將封城推行全民檢測的恐慌，社區更爆發搶購潮，惟政府官員卻視若無睹、各說各話，而政府澄清卻姍姍來遲，指「香港一定不會推行全城禁足或封城抗疫」，但會作某種程度的限制外出。政府官員及各式專家的言論引發各界不滿，要求當局糾正管治亂象，避免全城在爆疫時更陷嚴重失序。

「東方傳媒民意調查」於上周五以手機東網APP成功訪問462名18歲或以上市民，結果顯示，對於近日頻頻傳出假消息，全城盲搶物資藥物，政府無盡快澄清，62%受訪者感到人心惶惶，亂象處處；25%斥當局助長不實資訊蔓延；11%形容慘過打仗。

全民檢測日期及會否禁足遲遲未詳細交代，專家官員各有各說，54%受訪者直指政府手足無措，進退失據；30%轟當局舉棋不定，市民亂估；14%批評政府解說含糊其詞，欠說服力。

確診者露天排隊等入院，殮房爆滿，75%受訪者斥政府無能，市民生死不寧；14%形容全城慌亂失序；10%炮轟做法不理想。

政府承認快速測試，但未有呈報網站，又突然停運多個流動採樣站，46%受訪者不滿政府資訊發放混亂，令人無所適從；28%轟安排倉促，市民難掌握；24%直指打工仔受累，感到無助。

對於政府推行全民檢測，36%受訪者擔心設施不足，求醫入院難；33%憂執行時錯漏百出；29%直斥政府議而不決添煩亂。

政府抗疫逾兩年，政策經常改口，46%受訪者批評政府朝令夕改，毫無章法；33%斥政府管治失效，無誠信；19%批評當局擠牙膏交代，欠深思熟慮。

綜觀情況，大部分受訪者批評政府抗疫多時仍手足無措，進退失據，市民亦對無誠信政府失信心，第一波盲搶潮亂象再現，市民瘋搶糧食、抗疫物資及藥物，目前狀況慘過打仗，兌現了官員早前形容的「香港已進入戰時狀態」。