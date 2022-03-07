東方民調：前言不對後語　政府抗疫一團糟

港人深受新冠疫情及各種抗疫措施折磨，人心惶惶下連日搶購防疫藥物、快速檢測劑甚至恐封城而大搶糧，港府抗疫團隊卻視若無睹，束手無策，任由謠言禍港，香港失序堪比被戰火蹂躪的烏克蘭。議員及政界人士批評港府官員口徑不一，擠牙膏式交代防疫決定，但「每次講法都唔同」，促政府在深思熟慮後始公布。

有專家估算，香港社區已潛藏逾百萬宗感染個案，截至2月28日的第5波爆發兩個月為止，香港已有170萬人中招，平均每4.35人便有一人染疫。短期內若沒有針對性措施出台，估計4月底總感染人數更會高達430萬人，佔全港人口58%，屆時死亡人數將多達逾4,000人。

確診個案不斷倍增，惟港府抗疫至今仍毫無章法，自爆發第5波疫情以來，政府高層官員發放訊息混亂，令人無所適從。譬如曾表明拒絕全民檢測，但後來又宣布將會全民檢測；曾公開指香港不適合實施禁足令，及後又稱「不排除」會有禁足令。政府前言不對後語、反口覆舌，令謠言滿天飛，就算政府再澄清不會實施整個城市的封鎖，市民亦難以相信政府，繼續恐慌性盲搶物資。

此外，政府政策經常「話變就變」，配套不協調，如早前指快速測試不能代替強檢，事隔10多日，晚上突然發出新聞公報指承認快速檢測，而相隔約兩小時後，更宣布停止19個流動採樣站運作，但網上登記快測確診平台仍未啟用，令人無所適從。

市民面對檢測難、求醫難、入院難、搶糧難；公眾殮房也爆滿，連入土為安都難，港人在慌亂中已不信任政府，亦只能自救，自行快測、自行居家隔離、自行購買成藥等。

政府官員、專家的抗疫言論各有各說，有政界人士致函特首，促政府糾正現時資訊發布的亂象，認為疫情已令人心動盪，恐嚴重影響香港經濟及整體情況，呼籲政府應發出正面有用的訊息，消除無助情緒。

議員劉國勳批評政府早前修改防疫政策，卻僅在深夜以新聞公告作通知，做法極不理想。他促政府若實施全民檢測或禁足，應盡早通知市民，讓市民有足夠時間預備生活所需。