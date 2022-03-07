消防設平台送染疫者隔離　收4000救助300已處理

檢測中招的輕症確診者，可經電郵或通訊軟件聯絡消防處送往隔離。

新冠肺炎疫情持續嚴峻，為盡快截斷社區內的病毒傳播，消防處昨日(6日)公布確診者隔離直接安排，方便有需要人士盡快安排進入社區隔離設施。消防處助理處長黃鎮業今（7日）表示，服務反應良好，已收到逾4,000宗求助，並為逾300宗個案安排入住隔離設施。處方強調，部分確診者可能因為居住環境等因素，希望盡快入住隔離設施，而專線特為有緊急需要市民而設，呼籲公眾善用。

黃鎮業指出，處方收到有關求助後並不會上門了解情況，而是逐一致電核實，以便安排，如昨日便有求助個案稱自己與太太確診，家人有一名14歲子女，處方便會盡量安排他們一起入住隔離設施。

黃又提到，目前緊急救護資源非常緊絀，約有三分一的救護人手因染疫，或是被歸類為密切接觸者而未能值勤，而救護車目標召達時間本為12分鐘，但過去兩日跌至約兩成多，遠低於服務承諾的92.5%，部門已抽調人手，希望增加救護車執勤數目。他強調，處方會分析個案優次安排送院，如有緊急情況，例如有人失去知覺或心臟停頓等，會第一時間前往救援。

黃鎮業指出，在本波疫情下救護召喚每日約有1,600至1,800宗，加上需要接載確診病人，出車後消毒需時以及人手短缺，近日最長的等候救護車時間曾達30多個小時。