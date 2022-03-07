中央質詢私家醫院拒收新冠患者　何兆煒：社會或有誤解

新冠肺炎蔓延全港，多間醫院不勝負荷，對於中央質疑私院拒收患者，私家醫院聯會主席何兆煒今（7日）在電台節目表示，「白衣天使」的天職是救死扶傷，但本港家醫院有限制，反問：「私家醫院是否要趕走所有私家病人，接收醫管局的病人？」他強調政府一直要求私家醫院承擔的並非新冠病人，社會上可能有誤解並將訊息帶予中央，又指大家同樣面對着人手問題。

此外，有政界人士指，希望特區政府負起責任，統籌私營醫療系統及發揮好自身角色，並稱即使私家醫院無法醫治新冠病人，仍應想辦法發揮公私營協力的作用，不應受到現有的法律或行政規則等束縛。

另外，中大醫院獲衞生署批准，即日起啟用指定隔離病房，提供24張病床，協助接收公立醫院轉介的新冠患者，並會先接收部分16至75歲康復中的患者，以紓緩公營醫療體系壓力，讓公立醫院集中資源照顧危重病人。

中大醫院指，隔離病房位於醫院大樓東翼，已完成改裝，包括設立負氣壓病室和隔離設施，通風系統亦已調整，每小時會換氣12次，運送新冠患者時會使用特定通道和升降機，並強調接收新冠患者的區域和醫院其他範圍，在硬件和運作上會完全分開。