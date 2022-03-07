染疫長者死亡率不下　何栢良：70歲以上打復必泰

長者確診新冠肺炎後的死亡率較高，港大感染及傳染病中心總監何栢良今日(7日)表示，目前應重點為70歲以上長者接種由中國復星及德國藥廠合作的復必泰新冠疫苗，以短時間內令死亡個案「斷崖式」下降。

何參考澳洲及英國數據稱，長者打1針復必泰疫苗後，免疫反應來得很快，打完第1針後最快1周後已有明顯效果，又認為長期病患或70至80歲以上安老院舍長者接種復必泰疫苗無問題，重申1針復必泰已可減低死亡機會，打2針亦對即時減低死亡率的成效明顯，比起打3針由內地研發的科興疫苗的成效優勝很多，呼籲院友及家屬想清楚。

談及減低死亡率，何栢良引述數據指，沒有接種疫苗的新冠患者，每1萬人約有350人死亡，若打1針復必泰達3周，則減至每1萬人約有70人死亡；若於第3周打第2針復必泰，更進一步下降至每1萬人約有30人死亡。

何又引述巴西疫情研究，指70歲以上長者若只接種1劑科興疫苗，對於預防重症及死亡並無明顯效益，而接種2劑科興疫苗後首2個月，死亡率最高可減低7成，但如果第2針後4至5個月，有關成效則降至一半。原因在於70歲以上長者接種滅活疫苗後的免疫反應來得較慢，要打3針才較穩妥。