消費券首階段5000元下月派發　去年曾成功登記巿民毋須辦手續

政府上月在《財政預算案》宣布，將再向香港市民派發消費券，金額為1萬港元，財政司司長陳茂波今日(7時)公布發放詳情，他表示，今次的消費券將分兩期發放，4月會先發放5,000港元，餘下的5,000港元則在年中派發。他表示，由於預期疫情會繼續變差，考慮到環境急劇變化，故決定將原先計劃在暑假發放的首階段消費券在4月發放，確實日期要再視乎疫情而定。

財政司司長辦公室財政預算案及稅務政策組主任王學玲，指計劃預計可惠及660萬人，涉款664億港元。第一期消費券會沿用上次消費券的4個支付平台，即八達通、支付寶香港、微信支付香港及拍住賞Tap & Go，將優先派發給於上次消費券已成功登記的市民，毋須再次登記。至於第二期5,000港元，則會向新登記的市民分批派發1萬港元，政府會再視乎是否有其他支付平台有興趣加入，讓市民有更多選擇。

對於有關儲值支付工具帳戶已失效的市民，王指市民須在今日(7日)下午2時起，至本月25日，更新其帳戶登記紀錄，而更新帳戶的市民必須以同一款儲值支付工具收取第一階段消費券。

而若市民以八達通領取消費券，首期於4月發放的消費券金額為4,000港元，若市民於5月31日前消費總額達4,000港元，則會於6月16日領取餘下的1,000港元消費券。

王表示更改手續雖然簡單，但小部分市民都需要協助，可致電熱線，今下午亦會在旺角及天水圍等地方設3個服務中心提供協助，但市民需要先預約。她強調不容許市民在第一階段更改收取消費券的平台，但第二階段市民就可自由選擇，正進行籌備工作。

被問及可否放寬消費券用途讓市民可用以繳交租金，及3個服務中心是否有足夠人手應付需求，陳茂波表示，疫情來勢洶洶，現時使用範圍廣，為了減少改變系統引起的不便，暫時不會再作放寬，相信市民可用節省下來的款項繳交租金。他又再強調，因疫情嚴重不想麻煩市民，希望市民甚麼也不用做就可收到消費券。至於遺失八達通嘅市民人數較少，認為3個服務中心都足夠。王就表示，3個電子錢包平台只有1千多個帳戶被取消，八達通公司方面只收到約5.7萬張八達通被退回。