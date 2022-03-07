37%受訪女性曾遭遇性暴力　僅5成尋求協助

明天(8日)為國際婦女節，有團體今日(7日)公布在去年發起婦女遭受暴力經驗研究的數據分析，結果反映有37.54%的受訪者曾遭遇性暴力，超過60%的施暴者是認識的人；26.87%的受訪者曾遭遇親密伴侶暴力對待，惟只有51%受訪者會尋求協助。

是次研究由平等機會婦女聯席、九龍崇德社、嶺南大學社會學及社會政策學系發起，集中研究15至64歲的香港婦女，受性暴力及親密伴侶暴力的經驗，共收集到1,044份問卷及30個深入訪問。從數據分析中顯示，有37.54%的受訪者曾遭遇性暴力，26.87%的受訪者曾遭遇親密伴侶暴力對待。

調查結果顯示，遭遇性暴力的受訪者中，「說出帶有性意味的說話，令你不安或難堪」及「非插入式的性侵犯」各佔28.91%；「帶有性意味地看着你」、「插入式的性侵犯」則分別佔17.97%及16.34%。而侵犯者方面，92.49%施暴者為男性，超過60%的施暴者是認識的人，包括11.11%屬前任伴侶、9.38%為朋友、家人或其他親屬則佔8.15%。

數據中有超過20%在家居環境受性暴力影響，亦有逾10%受訪者在交通工具或學校遭受性暴力或性侵犯，約5%受訪者表示發生在網上論壇、社交媒體及通訊軟件。面對性暴力，75%的受訪者不知道如何反應，逾60%人曾經尋求協助，惟大多數人只會向家人及朋友求助，還有40%的受訪者最後不會向任何人尋求協助。

遭遇親密暴力的受訪者中，35.52%受訪者最常遇到「性侵犯或被強迫發生性行為」，其餘較多的分別為「言語辱罵或恐嚇」，佔22.01%，以及「肢體暴力」，佔14.29%。施虐者方面，63.77%的施虐者為前任伴侶，其餘的分別現任及前任法定配偶，分別為12.32%及11.59%。

超過40%個案發生在受害人或施虐者家中，大多受訪者對親密關係暴力感到無助，逾60%受害者未能即時反應，38%的受訪者最後會放棄求助，只有51%受訪者會尋求協助，另有約10%受訪者會選擇分開或離婚，亦有顯著比例的受害者曾尋求心理醫生或精神科醫生協助，佔9.09%。

團體就上述情況提出多項建議，包括政府應提供緊急支援基金協助受害婦女或其家人應付生活開支、應付危機狀況、或緊急住屋開支，並為婦女提供房屋支援；增加資源予服務受暴力婦女的非政府組織為婦女提供支援服務；檢視現行前線人員就性暴力及親密關係暴力的指引及個案分類系統，並加強前線執法人員、法律專業、社會服務人員有關協助協助遭受暴力婦女的培訓；推動家事法庭現代化，讓受虐婦女能盡快離開施虐者等。