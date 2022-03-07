8.25深水埗非法集結案　5人分別被判監禁及更生中心令

2019年8月有大批市民在深水埗聚集，期間有人叫囂，亦有人用雷射筆射向警署。10名懷疑有份參與的人士及後被捕，同被控參與非法集結罪。其中1人於案件開審前認罪，餘下9人則不認罪，經審訊後，當中4人被裁定罪成。法官李慶年今天（7日）在區域法院判處認罪的被告監禁4個月，其餘4人則被判監禁6個月及進入更生中心。李官強調破壞社會安寧等行為的風氣不可長。

5名被告為葉卓邦（19歲，學生）、吳南海（22歲，侍應）、唐恒輝（25歲，學生）、龔漢文（25歲，港鐵技工）及盧宇栢（21歲，學生）。控罪指，各被告於2019年8月25日，深水埗警署和長沙灣道交界附近的欽州街參與非法集結；葉另被控同日在福華街與欽州街交界參與非法集結。其中吳早前已認罪，而葉、唐、龔及盧則經審訊後被定罪。唐、龔及盧因為懲教防疫措施，3人今天均未能出庭，法官在3人缺席下繼續判刑，據盧的代表大律師透露，家屬早前收到懲教署通知，得悉盧確診新冠肺炎。

裁判官李慶年判刑時指，案發當日的非法集結歷時約77分鐘，示威者時聚時散，集結人數由數十人至200人不等，雖然警方多次舉旗發出警告，但毋須施放催淚彈。法官續指示威者對抗程度較低，當日示威者亦沒有針對高風險建築物或公共機構，本案被告亦非號召或領導角色，身上亦沒有雷射筆或易燃物等攻擊性物品。惟當日有市民在事件中遭4至5人襲擊，有一定暴力程度，故將量刑起點定於6個月監禁。

李官考慮到被告葉卓邦的年齡及早前索取的懲教署報告建議，決定判處葉進入更生中心；被告吳南海於開審前認罪，經扣減後，判處監禁4個月；餘下3名被告則判監6個月。李官最後引述被告家長的求情信部份心聲，指他們既感到自責但又希望能給這些年青人一個更生的機會，並指：「有希望、無絕望，人誰無過，錯判形勢的人比比皆是，年青人能經一事，長一智，服畢刑期後，砥礪前行，家人及社會給他們一個機會，支持他們更生」。

案件編號：DCCC386/2020