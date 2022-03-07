活豬供應預計明回復正常水平　港府籲市民毋須過分採購

上水屠房早前因有近百人感染新冠肺炎而一度關閉，至今日(7日)重開及恢復運作。港府發言人今表示，經食環署連日來積極協調供應鏈各環節後，加上上水屠房可恢復服務，荃灣屠房亦會繼續因應其運作情況提供屠宰服務，本港活豬供應預計可於明日(8日)回復正常水平。另重申會繼續密切留意市場上食品供應情況，呼籲市民毋須過分採購。

港府指出，昨日(截至午夜)內地進口本港的冰鮮豬肉貨量約116公噸，持續高於平日水平，約為平日內地供應量2.2倍。而冰鮮家禽的供貨量約為14萬隻，數量約為平日內地供應量的7成。而昨日本地屠宰的活雞約8,700隻，數量約為去年平均每日供應量的7成半。雞蛋方面，批發市場供應繼續穩定充裕，過去一星期平均每日供應共400萬隻。

在蔬菜方面，昨日經陸路和水路抵港的蔬菜供應量約2,200公噸。其中經由漁護署及蔬菜統營處各批發市場推出的內地供港蔬菜約為669公噸，菜心及白菜昨天的平均批發價回落至每斤分別為6.1元及5.7元，整體蔬菜批發價已大致回落至平日水平。