港府不掌握移民人數 兩年內曾在港同可申請1萬消費券

港府計劃全民派發1萬港元消費券，由於市民只需要在申請前符合過去兩年在港條例，外界關注已移民港人是否仍可獲發消費券。財金官員今(7日)表示，入境處沒有港人移民記錄，但按去年申請情況，符合申請資格達700多萬人，但最終只有約630萬人登記，反映有部分人得知自己未能在港消費，可見申報要求能起把關作用。港府將於今個月向立法會提交的臨時撥款申請將會包括首階段發放金額，涉300多億港元。

對於外界認為離港或移民人士不應申請消費券，財政司司長陳茂波表示港人可自由出入境香港，離港人士有可能出外讀書或探親，他們離港時不用申報是否移民或短暫出行，故入境處亦沒有港人移民記錄，但強調過去數字已反映申報成效。

財政司司長辦公室財政預算案及稅務政策組主任王學玲則表示，在設計消費券計劃時，已考慮香港情況，故已要求申請人在表格上申報在過去兩年在港。她表示，去年有700多萬人合資格申請計劃，其中約630萬人成功領取，相信部分人知道自己不符資格，或未能在港消費，故未有登記。

至於政府換屆能否確保消費券在今年內完成派發，陳表示如措施得到市民支持，相信下屆政府會繼續執行。他指由於立法會在4月仍未通過《撥款條例草案》，故在3月時會向立法會申請臨時撥款，當中包括用作發放第一階段消費券的300多億港元。至於第二階段款項，料《撥款條例草案》在5月獲立法會通過，就可按計劃執行。