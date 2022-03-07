讀詩早知今日事　看花猶是去年人

前年新春之際，新冠疫情正式在港爆發。當時網上曾流傳一首化用詩人林升、李白及毛澤東名句的打油詩。詩云「窗外青山樓外樓，全民抗疫家中留；不求三月下揚州、但求四月上茶樓；待到春花爛漫時，摘下口罩會親友」。

首句化用自林升《題臨安邸》「山外青山樓外樓，西湖歌舞幾時休」，反觀香港，現時雖「馬照跑」卻不再「舞照跳」。事關「跳舞群組」曾引發第3波疫情，市民對身貼身、面貼面的社交舞場合略有避忌。港式俚語中，「青山」更是青山精神科醫院的簡稱。全民禁足在即，對好動的香港人來說，真係慘過「送入青山」。

所謂「酒要十分、茶要七分」，要與親友聯絡感情，除回鄉省親，「飲茶」時留得三分是人情可謂是首選。惟中港通關好夢早成空，而香港位處揚州之南，作者以「揚州」借代「神州」，故作豁達地講一句「不求上揚(神)州」也罷，點知連去酒樓食點心「一盅兩件」都難如登天。

疫情爆發初期，市民對之認識不深，以為如03年沙士般，忍一時風平浪靜，故仍有四月約飲茶、來年春天賞花會親友的期望。豈料，庚子鼠年戴上的口罩，到壬寅虎年仍未能除下。港府開聲叫大家新年勿探訪親友或拜年的「溫馨提示」仍言猶在耳。詩中所提到「摘下口罩會親友」，這種簡單得不能再簡單的願望，到今時今日仍是遙不可及。可怒也，難怪毛主席原詞「她在叢中笑」一句不見蹤影，有如此「愚府」，筆者就笑不出了！