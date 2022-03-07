搶購潮後街市人流回落　多間肉檔無開門　多類菜價仍偏貴

「搵兩餐好艱難」已成港人心聲，市民早前擔心突然封城，紛到超市街市搶購餸菜、日用品等，令貨物供不應求後，情況或因每家每戶已囤積足夠物資，令搶購潮不再。今日(7日)到街市買菜的人已大減，有街市今早人流疏落，每條巷僅有數名市民行經，檔販的人數甚至多於顧客，部分攤檔未有開門，尤其鮮肉檔，疑與豬肉供應短缺有關。

東網記者今早到深水埗北河街街市視察，發現多間攤檔未有營業，每5間攤檔僅有2間開舖做生意，鮮肉店情況更為嚴重，僅得零星肉檔營業，但檔內的鮮肉數量所餘無幾，另一檔更未有鮮肉返貨，負責人僅坐在店內「等運到」。

冰鮮肉店及菜檔的情況稍為多人路經，但商戶均稱已損失大部分生意，冰鮮食品員工陳女士表示，店舖已損失超過80%的生意，損失金額已難以計算，不少鄰近的攤檔寧願不開舖減少損失，稱開店只為交租，不望賺錢。菜檔檔主梁先生亦呼生意慘淡，少了至少80%生意，慨嘆街市已淪死城，稱市民普遍怕麻煩而不入街市，盈利「搵唔到兩餐飯食」。

縱使政府昨日(6日)指菜價已大幅回落，但記者發現，街市的零售價仍然高企，包括菜心等的多種菜類普遍「2字頭」，個別菜類，例如油麥菜、芥菜則以每斤16港元銷售，而豆苗價格最貴，每斤約30港元

菜檔檔主陳女士說，蔬菜來貨價雖然已經較上周回落，但部分菜款，例如菜心的來貨價仍維持每斤約20港元，較平日每斤16港元貴，但因銷情不佳，恐鮮菜變死貨，不敢大幅加價，只賣每斤24港元，但求回本。