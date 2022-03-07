港大研究發現另一急症室鎮定藥選擇　冀更多醫院採用

港大醫學院藥理及藥劑學系近日研究發現，抗精神病藥奧氮平（Olanzapine）與現時本港急症室常用的同類藥物相比，雖然性價比並非最好，但亦與其中一種性價比相近，而且對心血管病患者也較溫和，較少引發運動障礙副作用，認為是另一種可於急症室使用的鎮定藥。有關研究結果已在《健康的價值》（Value in Health）發表。

研究團隊使用由香港6間急症室參與的一項隨機對照試驗研究數據，將奧氮平與另外2種本港急症室常用鎮定藥氟哌啶醇（Haloperidol）及咪達唑侖（Midazolam），作肌肉注射成本效益比較及分析，發現咪達唑侖成本效益佔優，奧氮平和氟哌啶醇則結果相近。奧氮平的成本價中位數為2,467.6港元，較氟哌啶醇的2,504.6港元低，兩者效用接近，奧氮平可令急性躁動患者，短暫冷靜平均116.70分鐘，氟哌啶醇則為116.76分鐘。

團隊指，醫管局早前已將奧氮平列入本地急症室指引，及港島西醫院聯網的急症室藥物名冊，相信是次後續的藥物經濟學研究結果，能推動更多的醫管局醫院，採用奧氮平作為另一選擇。不過因奧氮平單價較高，成本效益比不上另一種常用藥咪達唑侖，團隊稱醫學界尚未確定此藥是否為最具成本效益的選擇。