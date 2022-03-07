澳門去年總人口逾68萬　出生率創17年來新低

澳門統計暨普查局今日(7日)公布的數據顯示，當地至去年12月底總人口為683,200人，按年增加100人。其中人口老化情況持續，老化指數上升至83.7%；而去年出生率7.4‰(千分比)，創過去17年來新低。

數據顯示，2021年女性在全澳門人口佔53%，而65歲及以上的老年人口佔12.2%，按年上升0.5個百分點，15至65歲的成年人口比重則下跌0.9個百分點至73.3%。另去年有3,277宗結婚登記，較2020年上升19%；離婚登記共有1,315宗，按年減少4宗。全年最終住戶數目為202,700戶，按年增加3,000戶。

在出生率方面，去年第4季共有1,292名嬰兒出生，按季度增加30名，全年新生嬰共5,026名，按年減少519名，出生率為7.4‰，是自2005年以來錄得的最低水平。在死亡人數方面，全年死亡人數為2,320人，增加90人。當中最多有873人死於惡性腫瘤，佔死亡人數37.6%；其次是死於高血壓、253人，以及肺炎、252人，兩者各佔總死亡人數的10.9%。

去年從內地持單程證的新赴澳門人士，同樣有下降趨勢，按年減少346人至2,627人；當中來自廣東省的減少405人至1,705人；女性佔65.9%。全年新批給的准許居留人士共468人，按年減少262人。