政府擬修訂暫緩業主追租計劃　保護期縮減至最多3個月

疫情下百業蕭條，港府在新一份財政預算案中提出暫緩業主追租半年，立法會工商事務委員會今日（7日）召開特別會議討論，最新擬立法禁止業主追討欠租為期3個月，屆滿後將不會再不延長，以增加措施的確定性，而業主及租戶如在保護期內重新達成租務協議新安排，條例對其將不再適用。

有關修訂建議包括條例屆滿後，不會有延長多3個月「保護期」的選項，及受影響物業可順延繳交差餉等。局方亦建議如業主在「保護期」內採取任何指定行動，即屬犯罪，可處不少於5萬港元，及相等於聲稱逾期未付的租金兩倍的罰款。

此外，財庫局亦建議列明要求貸款人在「保護期」內，暫緩向業主追討商業處所貸款，及以個人名義持有單個商舖收租且賴以維生的人士，特別是長者，可獲政府的「百分百擔保個人特惠貸款計劃」提供最多相等於3個月租金的免息墊支安排，上限10萬港元。另外由於條例原意是讓業主及租戶有空間重新商討租約，所以如果雙方在保護期內，達成重構協議的新安排，相關暫緩追租條例將不適用。

另外，有議員憂慮禁追租條例會影響租約法律精神，或會涉及司法覆核，同時令業主承受租金損失的風險，最終解僱員工收場，而中小企由於生意額大跌，「保護期」結束後仍難以有資金還款，造成惡性循環。財政司司長陳茂波回應指當局有諮詢法律意見，亦有應對司法覆核的方案，並稱若業主和租客之間無問題的話，沒有事情會阻礙交租。

其中議員盧偉國關注租約的原則性問題，指一旦採用禁追租條例，或會將一向堅守的租約法律精神一下子抹殺，日後有機會動搖法律基礎，希望當局謹慎考慮。議員吳永嘉關注當局會為未能收租、特別是以租金賴以維生的人士提供免息貸款，但當中應如何界定賴以維生的定義。議員鄧飛亦關注條例落實後，有業主或會透過司法覆核反對。

由於外國亦有採用類似的禁追租法例，議員簡慧敏則希望當局提供其他地方的參考例子，包括立法經驗及成效，以及有關禁追租條例的法律意見。此外，她亦關注「保護期」的生效日期，抑或是立法會三讀通過日子，還是在條例訂一個生效日期。

至於議員龍漢標則不認同業主的承擔能力比租客高，他亦收到很多業界訊息希望當局收回成命，因為商業租戶可能因收不到租而失去現金流，令他們迫不得已去遣散員工。此外，中小企現時面對生意額大幅下跌，沒有獲得資金的能力，因此禁追租3個月是沒有解決問題，只會令到他們拖欠的租金更多。

陳茂波回應指其他地方的做法闊很多，包括時限等，與香港的實際情況不同，而當局亦會提供法律意見，確保條例實施妥日日當，至於「保護期」的計算則是當條例通過後立即生效。此外，賴以維生的定義是指有人士利用積蓄購買物業，然後靠租金生活等，當局亦採取體恤態度處理。此外，陳亦指一旦有司法覆核情況，亦不會令條例停止運作，當局亦會有相關應對的方案。