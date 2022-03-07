東方連日追問踢郁衞署　快速檢測呈報平台今晚6時啟用

新冠肺炎疫情持續，港府早前承認快測結果為確診，不少疫患在家中苦候多時，惟呈報平台遲遲只聞樓梯響，經東網及《東方日報》發揮傳媒第四權的監察作用，連日頭版追問當局，衞生署衞生防護中心總監徐樂堅終於今日(7日)宣布，快速檢測呈報平台將於今日傍晚6時啟用，市民須在快測驗出新冠病毒當天或翌日申報。

申報人士需提供測試詳情，包括個人資料、同住家人資料，以及個人病徵，以及家居環境等基本資料；另需提供快檢結果的照片，以作紀錄。除了網上平台，市民亦可致電熱線，以登記個人身份證、電話號碼，衛生防護中心收到後會聯絡市民完成相關申報。由於涉及人手，申報需時較網上平台長。

此外，系統將有特別安排，由2月26日到3月5日的快測確診者，可於1周內、即下周一(14日)之前補呈報確診，並可獲得證明，但預計有大批市民使用者，所以這些市民毋須急於在今天申報；相反如在此一兩天確診，就應盡快到平台申報。中心已設熱線，供不懂使用平台的市民查詢用。中心又指，如市民已經核酸測試確診，就不應用此平台，而是用另一個。

確診者完成申報後將會收到短訊通知，及後可從內附連結上載相關證明文件，包括檢試結果照片、身份證等，及後衞生防護中心將發出隔離令。快速測試確診者的隔離檢疫安排，與核酸檢測安排一致。已入住社區隔離設施，或已在居家隔離的人士，若已打2針，可在確診第6、7天進行快速檢測；已打2針的密切接觸者，同樣可在隔離第6、7天進行快速檢測。若2次結果未發現染疫，即可如常生活。

為讓確診個案盡快隔離，目前除了核酸檢測外，政府2月26日起已認可快速檢測結果。徐表示，近日市民已廣泛應用快速檢測包，並進行自我隔離。自上月26日宣布起計，部分市民進行快測檢測確診後已成完隔離。由於已相隔一段時間，相信他們現階段病情較穩定，甚至已康復，故中心未必會為個別人士進行醫學跟進，但仍鼓勵確診者作出申報，讓當局掌握本地疫情趨勢。

最近1周每日平均錄得3至5萬宗確診個案，呈報數字未見過往1個多星期倍升情況。嚴厲社交措施下，八達通出行數據反映除了維持正常運作人手、或者必須生活外出，市民已配合留家減少外出；政府已推行風險為本的檢測策略。政府會盡快向有關申報人士派發電子手環及檢測包，但預期系統初期有大量市民作出申報，預期排派需較長時間。

另外，醫管局策略發展總監李夏茵指，醫管局會分流分層去照顧確診者，以達到「防死亡、防重症、穩控疫情」的目標，醫院服務會預留給重症患者，其他患者會在社區接受醫療服務及隔離。李指，社區內是希望早發現病情有機會變差的輕症高風險患者，例如70歲或以上長者、5歲以下兒童、懷孕28周以上的孕婦、免疫力系統有問題患者等，如果他們有輕微病徵出現，就強烈建議他們循3個方法接受醫療服務，包括預約指定診所、「護訊鈴」服務，以及致電醫療查詢支援熱線。