醫院服務預留予重症者　醫管局將推隔離護理觀察系統

第5波疫情嚴重，多間公立醫院的急症室逼爆求診的新冠患者。醫管局策略發展總監李夏茵今(7日)指，醫管局會分流分層照顧確診者，以達到「防死亡、防重症、穩控疫情」的目標，醫院服務會預留予重症患者，其他患者會在社區接受醫療服務及隔離。

李續指，希望早發現病情有機會變差的輕症高風險患者，例如70歲或以上長者、5歲以下兒童、懷孕28周以上的孕婦、免疫力系統有問題患者等，如果他們有輕微病徵出現，強烈建議他們接受醫療服務，方法有三：預約指定診所、「 護訊鈴」 服務、醫療查詢支援熱線。

醫管局亦會在短期內推出一個隔離護理觀察系統，作為網上呈報系統的銜接，即所有確診社區隔離者，會經短訊收到一個登記連結，登記後患者可網上申報嚴重病徵，亦可獲得確診健康建議；患者亦可在該網留下聯絡資訊，將獲專人回覆，甚至安排醫生電話診症。另會提供渠道讓確診者申報第6、7或14天的快測結果，詳情稍後公布。

李呼籲私人執業醫護人員，可參加醫生電話遙距診症服務，希望可擴大社區確診者的支援：又對使用指定診所的市民呼籲，指政府已修例，確診者可獲病假及有津貼，毋須到指定診所取病假紙。