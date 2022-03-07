再增280新冠患者離世　涉29歲患癌女病人

本港新冠疫情持續大爆發，醫管局總行政經理(病人安全及風險管理)何婉霞今日(7日)在疫情記者會通報，全港過去24小時有161名患者離世，涉及106男、55女，年齡介乎29至102歲，當中有126未接種疫苗、21人已打第1針、13人已打兩針，以及1人已打3針。死亡個案中有147人為65歲以上長者，有96人來自院舍。連同119宗滯後呈報的死亡個案，本港再有280人染疫亡。

會上另通報較年輕的死亡個案，包括一名29歲離世的女病人，她本身患有癌症，並已出現擴散；另一名36歲女病人則患有甲狀腺分泌失調逾10年，需斷續覆診。她早前感到不舒服，於3月5日傍晚暈倒，醫護人員到場後發現她無心跳已即時搶救，但送院後離世。另一名45歲男病人有長期病患，需要長期洗腎；49歲女病人則患有癌症；另有4人年齡介乎50至60歲，全部有慢性疾病或患癌。

此外，何婉霞在會上又公布119宗滯後呈報的死亡個案，於在2月25日至3月5日期間離世，涉及76男43女，年齡介乎50至101歲。何又通報兩宗幼童的死亡個案，其中一名8歲女童本身有甲狀腺疾病，另一名4歲女童本身有先天心臟病，將計入明日(8日)死亡個案。

何婉霞提到，現時有8,010位確診及初確者，於各公立醫院、北大嶼山香港感染控制中心、醫管局傳染病中心及亞博館留醫。另現時約2,300人在竹篙灣社區隔離設施接受隔離。另外，昨晚有75人危殆，當中有68人在深切治療部留醫，另有106人情況嚴重。

而過去一日有388名病人康復出院，另有38人在醫院檢測時確診，有40名同房病人會被列為密切接觸者。另醫管局共9,463名員工確診，約1,529人已復工。