昨逾4000港人搭飛機「走難」　離境人數前年3月以來新高

香港連日來單日新冠確診數以萬計，港府抗疫不力，禁足傳聞甚囂塵上，引發全城爆發搶購潮，即使高官天天探頭解說，以圖平息港人緊張內心亦於事無補。根據入境處數字顯示，昨日(6日)離境人數創2020年3月第2波疫情以來新高，共有5,082人離港，當中有4,238人從機場離境，佔總人數逾83.3%，包括4,092名香港居民；上周離港人數已累計22,965人，較前一周高出4.4%。

對上一次超過5,000人離港的日子已是2020年3月24日，當日有10,704人離港，但當中7,199人是經港珠澳大橋離港，經機場離境只有858人。香港當時正爆發第2波疫情(2020年3月中旬至4月下旬)，政府在3月底前已全面落實多項嚴控關口的措施，包括自3月25日起禁止所有非香港居民從海外國家或地區乘搭飛機入境。

事實上，本港疫情持續高溫，每日死亡人數逾百，防疫措施收緊，執笠結業成為了這個傷春的主旋律，繁華多時的香江沉淪為鬼域，不少港人現已對香港心灰意冷，紛紛離鄉暫避，反觀亞洲及歐美多地，近期陸續放寬防疫禁令，過去因海外疫情嚴重而回港避風頭的港人，近期已紛紛逆向避疫，用腳投票。