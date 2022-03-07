中小企董事向銀行騙逾億貸款　承認20項串謀詐騙罪候判

一名中小企董事於2010年至2015年其間詐騙4間銀行，透過虛假的銀行結單及交易發票等，貸款逾1億港元及令銀行融資共3,100萬港元，又詐騙工業貿易署和香港按揭證券有限公司為涉案公司做擔保。廉政公署經調查後，落案控告該董事，他今天（7日）在區域法院承認共20項串謀詐騙罪。暫委法官勞潔儀將案件押後至9月9日，再聽取辯方求情陳詞，期間被告須還押。

61歲被告陳永福，為已結業的華麗國際有限公司（華麗國際）獨資董事及股東。案情指，陳自2010年中應華麗國際實質東主邀請，出任獨資董事及股東，月薪為2萬港元，華麗國際並無實質業務，成立目的只是向不同銀行申請貸款。被告於2010年8月至2015年1月其間，分別向花旗銀行（香港）有限公司、大新銀行有限公司、星展銀行（香港）有限公司以及香港上海滙豐銀行有限公司，提交一系列虛假證明文件，包括銀行結單、核數師報告、聲稱與7間供應商之間的交易發票、送貨單及裝箱單。4間銀行向華麗國際批出銀行融資共3,100萬港元及83筆貸款共逾1億200萬港元，並直接向上述7間供應商發放逾1億200萬港元。

案情續指，在廉署調查下，陳永福承認與華麗國際實質東主、一名與實質東主有關聯的女子以及一名公司文員，一同串謀提交上述虛假證明文件；4間銀行發放予上述7間供應商的款項，其後亦被分發到華麗國際及上述3人持有的多個銀行帳戶。陳另承認與上述3人串謀欺詐工業貿易署及香港按揭證券有限公司，虛假地表示5份「中小企信貸保證計劃」及「特別信貸保證計劃」的申請表，以及2份「中小企融資擔保計劃」的申請表內的資料為真實、準確及完整，導致兩間機構向華麗國際提供信貸保證、貸款及融資等擔保，款額共1,100萬港元。

同案另一被告黃梓華（29歲），為華麗國際的當時唯一會計文員。據了解，黃亦被廉署控告上述20項串謀欺詐罪，惟他否認控罪，案件暫排期於今年7月12日開審。

案件編號：DCCC 700/2020