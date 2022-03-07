消費意欲低迷　林健鋒指若疫情未受控　倡消費券期限延至9個月

政府於新一份財政預算案宣布發放1萬港元電子消費券，今日(7日)宣布首階段5,000港元於4月發放，有效使用期為7個月。行政會議成員、經民聯立法會議員林健鋒認為，現時疫情形勢危急，確診個案持續高企，若疫情未來2至3個月未受控，建議政府延長消費券有效期至9個月，令市民有較多時間去使用消費券，同時令商戶受惠。

林健鋒指現時市面水盡鵝飛，大批食肆及商舖暫時停業或縮短營業時間，市民除了搶購食品及防疫抗疫物資外，消費意欲相當低迷，他呼籲政府要密切監察零售消費市道情況，若然第5波疫情持續2至3個月仍未達到可控水平，政府應延長首階段5,000港元電子消費券的有效使用期至9個月，讓市民有較多時間去使用消費券，並適時調整第二階段消費券的登記及派發程序。

他續指，由於首階段5,000港元消費券對於本港經濟的提振作用「尚未明朗」，不少中小企正在「生死邊緣」掙扎，他再次呼籲政府盡快推出改良版「保就業」計劃，向受疫情嚴重打擊的行業及特困行業，提供為期6個月的薪金補貼。

另外，批發及零售界議員邵家輝相信，政府發放首輪消費券的用意是協助生活困難的市民。他認為在疫情下市民生活困苦，或會使用首輪發放的消費券購買日常用品或防疫物資，至於「唔等錢使」的市民就會累積至第二階段消費券才一併使用。不過，如4月疫情未能受控，相信未必能令其他商戶受惠。

至於在第二階段發放的消費券方面，他認為如屆時本港疫情緩和，相信會如去年8月及10月的情況般，帶來漣漪效應及帶動本地經濟，當時甚至有人形容香港在派發消費券效果理想。