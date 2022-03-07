污水驗出新冠病毒　柴灣怡翠苑暢怡閣及逸怡閣疑有隱形患者

政府今日(7日)引用《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》，作出限制與檢測宣告（下稱「相關宣告」），自下午6時起限制柴灣怡翠苑暢怡閣及逸怡閣內的人士須留在其處所並接受強制檢測。受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日(8日)下午2時完成此行動，視乎檢測結果，行動或會延長。

政府發言人表示，根據第599J章，政府可按防疫需要，作出限制與檢測宣告。由於上述大廈排放的污水樣本驗出新冠病毒，懷疑在大廈內有隱形患者，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府決定就相關區域作出限制與檢測宣告。

政府將於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士接受檢測。受檢人士會獲安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。在所有人士有檢測結果前，受檢人士必須留在處所內，以減少交叉感染的風險。政府會作安排方便行動有特別困難的人士採樣。