政Whats噏：搶入撤對沖法案委員會　勞工界爭崩頭

取消強積金對沖討論咗近10年，方案經改動後，立法會上月底終首讀《2022年僱傭及退休計劃法例(抵銷安排)(修訂)條例草案》。立法會成立相關條例草案委員會，一班勞工界同基層政黨議員爭崩頭想加入委員會。之不過，因加入人數較上限超出10人，依家需要抽籤決定邊5位議員夠運氣加入委員會。至於以往曾表明只要涉及取消對沖議案必反對嘅自由黨，就只係得一位議員使用配額加入委員會。

有關加入該條例草案委員會嘅名單今(7日)出爐，原本法案委員會人數上限只有15人，但最終就有25名議員報名，可見反應非常踴躍！不過，只有10人使用指定配額而穩入委員會，當中包括經民聯吳永嘉、新民黨葉劉淑儀、工聯會鄧家彪，而民建聯就有「新丁」陳仲尼、黃英豪同顏汶羽。

一直對取消對沖有保留嘅自由黨，就只有邵家輝一人做代表成功加入委員會。至於落入「超額名單」嘅議員，當中有6人都係工聯會成員、有2人卻係民建聯議員，可見競爭都好大下啊。

邵家輝接受東網查詢時就話一直都唔同意取消對沖安排，而作為商界代表，即使喺會上人數唔夠多，但都會堅持表達「無公司就無同事」立場，強調政府若要關注僱員權益都要先確保僱主能否生存，及會否影響香港整體競爭力，重申勞工政策都需要作平衡。佢又話，黨友到時都一定會出席會議發言，反映商界意見。

講返轉頭，其實政府喺2018年曾就取消對沖公布「終極方案」，當時話增加補貼僱主金額，由172億港元增至293億港元，補貼期更大幅增加至25年。僱主須每月額外供款僱員薪金嘅一個百分點至專項戶口作儲蓄，之但係方案就惹商界反對。

搞咗咁多年，政府舊年就再拋出新方案，講明公司一年內遣散費或長服金支出總額唔超過50萬港元，若取消對沖首3年內解僱一名員工，需支付3.6萬港元遣散費或長服金，以僱主負擔比率50%計算，但僱主只係需支付上限3,000港元，其餘由政府資助。當時政府就料首9年內所承擔嘅部分遣散費同長期服務金成本涉329億港元。外界都希望安排可以盡快落實，唔知今次開會又擦出幾多火花呢？