騙徒以安心出行作幌子　冒衞署職員呃市民交銀行密碼

新冠疫情下騙徒又有新招！近日有市民表示收到假冒衞生署職員的騙徒來電，對方以普通話訛稱透過「安心出行」應用程式，發現市民曾到訪高危地方。當市民否認曾到訪該地方時，騙徒便指市民的「安心出行」已被不法分子操控，因而出現有關到訪記錄，繼而要求市民提供其個人資料，包括銀行戶口資料及密碼，以作調查。警方提醒市民，衞生署不會要求市民提供銀行戶口資料及密碼，呼籲市民提高警覺勿上當。

此外，網上求職騙案仍不絕。騙徒會利用大公司的名氣作假招聘，透過發貼或發放短訊招聘「跟單助理」、「落單員」、「點讚評論員」等，要求應徵者假扮買貨，把指定貨品加入平台購物車並製作截圖，貨款則存入騙徒指定銀行戶口，然而該些平台實為騙徒開設。

應徵者開首一至兩次存入貨款後，騙徒或會將貨款及佣金回傳。當再次存入大額貨款後，騙徒便會用不同藉口拒絕歸還本金，令應徵者血本無歸。假平台包括「海購」、「時刻電商」、「品全」、「易樂淘」、「賺多多」、「金購多」等。警方呼籲市民謹記求職時核實聘方資料，如商業登記、地址、辦公室電話等。