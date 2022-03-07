環諮會討論優化環評　倡設中央數據庫　並按權限開放

環境諮詢委員會今日(7日)討論優化《環境影響評估條例》的程序，環境局建議就一般項目，將環評程序縮短至18個月，大型或較複雜的項目則縮短至2年，同時建議設立中央環境數據庫。會上多名委員同意設立中央數據庫，但同時提出應設立一定權限，建議增加碳中和及氣候變化等議題至環評內。

會上，有委員提出需就中央數據庫設立權限，並指中央數據庫涉及不少敏感資料，如瀕臨絕種生物的栖息資料等，憂若資料外傳會令不法之徒有機可乘，建議應就數據庫設立權限，並妥善開放有關資訊分別予環保團體、公眾及顧問公司等。同時，有委員認為應加入碳中和及氣候變化的議題至環評，並直言目前不少市民皆認為政府優化環評為加快基建工作，認為應建立公眾信心。另有委員質疑，如何定義複雜及一般的項目。

就加入碳中和等項目，環保署代表僅回應指，將會檢討有關項目，並提出或將有關項目加入個別工程項目跟進較恰當，如三跑道系統項目便曾要求計算有關碳排放量。

長春社認為，是次環評涉及的修訂大多屬技術、操作層面，如公眾諮詢等或涉及主體法例修訂的建議未有包括在內，認為未來仍需密切監察，當局會否借縮短公眾諮詢時間，或提出其他各種修訂，企圖壓縮發展程序。長春社公共事務經理吳希文指，環評訂立20多年，至今從未優化，認為尚有多個方向可改善，並提出至今不少緩解及補償措施的成效參差不齊，認為可以更科學的角度檢討。