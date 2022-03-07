長期病婦死後證染退伍軍人症　葵涌安老院職員院友需監察

新冠肺炎疫情肆虐不止，葵涌有安老院懷疑爆發退伍軍人症，實在禍不單行！該安老院有1名有長期病患的58歲女院友，自上周一(2月28日)因健康問題入住瑪嘉烈醫院，翌日出現發燒和血含氧量下降，臨床診斷為肺炎和急性心臟病，並已離世，其尿液樣本經化驗後，證實帶有嗜肺性退伍軍人桿菌血清1型抗原。衞生署衞生防護中心今日(7日)表示，正追蹤病人所居住安老院的職員及院友，並對他們展開醫學監察及展開流行病學調查，以找出可能的感染源頭、高風險接觸因素和是否出現群組個案，並將從可能源頭採集相關水樣本和環境樣本進行化驗。

初步調查顯示，病人於潛伏期內沒有外遊。衞生防護中心已向職員和院友提供預防退伍軍人病的健康建議，包括免疫力弱的人士應以無菌水或經煮沸的水飲用、刷牙及漱口。

退伍軍人桿菌可存在於多種環境，尤其適合在攝氏20至45度的溫水生長。它可存活在不同水源環境，如水缸、冷熱水系統、冷卻水塔、按摩池、噴水池和家居呼吸道醫療器材等。病人有機會因吸入人工製水系統釋出受污染的水點和霧氣而受感染。在處理花園土壤、堆肥和培養土時亦可能受感染。